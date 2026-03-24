Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araçlara yönelik şarj hizmetlerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. Şarj hizmeti fiyatlandırmasına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenmeye devam edilecek ancak yalnızca tüketilen enerji üzerinden uygulanacak ve bağlantı, işlem başlatma ya da ekipman kullanımına ilişkin ek ücret alınamayacak.



İşletmeciler, fiyatları ve varsa rezervasyon ile işgaliye bedellerini dijital kanallar ve istasyonlar üzerinden eş zamanlı ilan edecek. Düzenlemeyle, halka açık istasyonlarda fiyat farklılaştırmasının yalnızca AC, DC ve mobil şarj istasyonları arasında yapılabileceği hükme bağlanırken, sadakat programı kapsamındaki en düşük fiyatın yüzde 25 üzerinde ücret uygulanamayacağı belirtildi.

Ayrıca, DC şarj ünitelerinde batarya doluluğu yüzde 85 ve üzerine ulaşan araçlarda, kullanıcıya önceden bilgi verilmesi şartıyla şarj işlemi sonlandırılabilecek.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler