Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, elektrikli araç montaj elemanı ve hibrit araç bakım onarımcısının da bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, belirlenen mesleklerde belgesi olmayan kişiler 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık.

Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."