Atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo'nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıldı.
RAKİPLERİNİ DIŞLIYOR
Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırmada, Haribo'nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldı.
Bu kapsamda araştırılacak konu başlıkları da belli oldu.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA ARAŞTIRILAN KONULAR NELER OLACAK?
Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesidir. Bu durum; rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabilir.