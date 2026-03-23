Haribo'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu tarafından yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo’nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Rekabet Kurumu, yumuşak şeker pazarında lider konumda bulunan Haribo hakkında rakiplerini dışladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında Haribo'nun rakip ürünleri ve stantları satış noktalarından çıkartıp çıkartmadığı araştırılacak.
  • Haribo'nun stant ve rafları kendi lehine düzenleyip rakip markaların satışını sınırlandırması karşılığında satış noktalarına ilave iskonto ve avantaj sağlayıp sağlamadığı incelenecek.
  • Şirketin kasa önü ve yüksek görünürlüğe sahip alanlarda teşhir alanlarını genişleterek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı araştırılacak.
  • Rekabet Kurumu'nun ön araştırmasında Haribo'nun pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemlerde bulunduğuna dair ciddi bulgulara ulaşıldı.

Atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo'nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıldı.

RAKİPLERİNİ DIŞLIYOR

Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırmada, Haribo'nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda araştırılacak konu başlıkları da belli oldu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ARAŞTIRILAN KONULAR NELER OLACAK?

  • Haribo tarafından, rakip ürünlerin ve rakiplere ait stantların satış noktalarından çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapılıyor mu?
  • Stantlar ve raflar HARIBO lehine ve rakipleri aleyhine düzenleniyor mu?
  • Rakip markaların satış noktalarından çıkarılması veya satışlarının sınırlandırılması karşılığında, Haribo tarafından satış noktalarına ilave iskonto, destek, bedelsiz ürün ve benzeri avantajlar sağlanıyor mu?
  • Haribo ürünlerinin teşhir alanları genişletilerek kasa önü ve yüksek görünürlüğe sahip alanlarda rakipler dışlanıyor mu?
  • İndirimler ve primler yoluyla, satış noktalarında rakipleri olmadan Haribo'nun tek başına satılması amaçlanıyor mu?

DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesidir. Bu durum; rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabilir.

