Küresel piyasalarda altın, yeni haftaya güçlü bir satış dalgasıyla giriş yaptı. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve değişen faiz beklentileri, değerli metal üzerinde baskıyı artırdı.
ONS ALTIN YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE
Haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 7,32 oranında gerileyerek 4.166 doların altına indi. Bu seviye, 2026 yılı içinde görülen en düşük noktalar arasında yer aldı. Son haftalarda artan jeopolitik risklere rağmen düşüşün hızlanması, piyasalarda yön değişiminin sinyali olarak değerlendiriliyor.
YURT İÇİNDE GRAM ALTIN DA GERİLEDİ
Küresel düşüşe paralel olarak iç piyasada da sert hareketler gözlendi. Gram altın yüzde 7,41 değer kaybederek 5.932 TL seviyesine çekildi. Böylece hem küresel hem de yerel fiyatlamalarda belirgin bir geri çekilme yaşandı.
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE SATIŞ BASKISI
Altındaki düşüş, diğer kıymetli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı 63,87 dolar seviyesinde işlem görürken, platin tarafında daha sert bir geri çekilme dikkat çekti. Spot platin fiyatı yüzde 8'i aşan kayıpla 1.772,74 dolar/ons seviyesine indi.
TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD tahvil getirilerindeki artış etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi, Asya işlemlerinde yüzde 4,423 seviyesine çıkarak Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcıların risk algısında değişime işaret ediyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ BEKLENTİLERİ DENGESİ DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle altın yüzde 10'un üzerinde değer kaybetmişti. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, cuma gününe kıyasla yaklaşık yüzde 3 daha geriledi.
Uzmanlara göre İran'daki çatışmaların dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerinde kalması, piyasa beklentilerini yeniden şekillendirdi. Daha önce öne çıkan faiz indirimi beklentilerinin yerini, faiz artırımı ihtimali aldı. Bu değişim, faiz getirisi olmayan altının cazibesini önemli ölçüde azalttı.
PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
Artan tahvil getirileri ve sıkılaşan para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde yeniden değerlendirme yapmasına neden oluyor. Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrini sürdürmesi beklenirken, piyasanın odağı faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerde kalmaya devam edecek.