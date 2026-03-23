Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD-İsrail ile İran arasındaki gerginlik piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor.

Küresel piyasalarda altın, yeni haftaya güçlü bir satış dalgasıyla giriş yaptı. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve değişen faiz beklentileri, değerli metal üzerinde baskıyı artırdı.

Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başlarken ons bazında yılın en düşük seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

Haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 7,32 oranında gerileyerek 4.166 doların altına indi. Bu seviye, 2026 yılı içinde görülen en düşük noktalar arasında yer aldı. Son haftalarda artan jeopolitik risklere rağmen düşüşün hızlanması, piyasalarda yön değişiminin sinyali olarak değerlendiriliyor.

YURT İÇİNDE GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Küresel düşüşe paralel olarak iç piyasada da sert hareketler gözlendi. Gram altın yüzde 7,41 değer kaybederek 5.932 TL seviyesine çekildi. Böylece hem küresel hem de yerel fiyatlamalarda belirgin bir geri çekilme yaşandı.