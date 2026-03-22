Son zamanlarda sahte yetkili servis şikayetleri artmaya başladı. Kendilerini yetkili servis gibi gösteren sahteciler, cihazları tamir etmeden veya parça değiştirerek mağduriyet yaratırken, bir de üstüne yüksek ücretler talep ediyor. Tüketicilerden, bu servislerin arızası olmayan üründen "anakart arızalı" gibi gerekçelerle yüksek tutarlar talep ettiği yönünde şikayetler geliyor. Kendilerini bilinen markaların yetkili servisi olarak tanıtan bu dolandırıcılar, özellikle 444'lü veya 0850'li sahte numaralar kullanarak kurumsal kimlik görüntüsü vermeye çalışıyor, internet ve sosyal medyada görünürlüklerini artırmak için reklam veriyor.
ANAKART ARIZASI YALANI
Örneğin, buzdolabı arızası için internetten bulduğu bir numarayı yetkili servis diye arayan bir tüketici, eve gelen sözde yetkililere 14 bin lira ödeme yaptığını anlattı. Tüketici, firmanın herhangi bir fatura ya da makbuz kesmediğini, buzdolabındaki arızanın da çözülmediğini vurguladı. Başka bir tüketici ise yine buzdolabı arızası için yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Buzdolabımda kompresör, drayer, sensör ve kart değişimi yapılması gerektiğini söyleyip 35 bin 608 lira tutarında ücret çıkardılar. Durum acil olduğu için kabul ettim. Cihaz eski halinden daha sorunlu bir durumda teslim edildi. Ben de hakem heyetine şikayet ettim."
'SERBİS GÜVENLİ'
Ticaret Bakanlığı'nın SERBİS sisteminden tüm yetkili servislerin bilgilerine güvenli şekilde ulaşılabileceğini hatırlatan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sisteme konum bilgisi girildiğinde en yakın adresteki yetkili servisin tüm bilgileri listeleniyor. Bu hizmet, bir kamu spotuyla tüketiciye öğretilmeli. Çünkü bu firmalar web sitelerini internette ön sıralara çıkarmak ya da sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşmak için reklam vererek tüketicinin güvenini kazanıyor" dedi. Sahte firmanın bilgileri bilinmediğinde hak aramanın çok zorlaştığını anlatan Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Firmanın bilgileri mevcutsa tüketici, CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na ve hakem heyetlerine başvurabilir. Başvuru esnasında firmanın reklamı ve web sitesinin ekran görüntüsü de eklenmeli. Eğer firmanın bilgileri yoksa savcılığa başvurulmalı, ayrıca yine Ticaret Bakanlığı'na da durum bildirilmeli."
NE YAPILABİLİR?
✔ SERBİS kontrolü:Ticaret Bakanlığı'nın servis.gov.tr (SERBİS) adresi üzerinden yetkili servis sorgulaması yapın.
✔Resmi numara: Markanın resmi web sitesindeki çağrı merkezini aradığınızdan emin olun.
✔ Fatura/Fiş:Hizmet sonrası mutlaka resmi fatura veya servis fişi isteyin.
✔ Yetki belgesi: Şüpheli durumlarda servis personelinin kimlik kartını ve yetki belgesini göstermesini talep edin.
✔CİMER ve ALO 175: Mağduriyet durumunda CİMER'e veya ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na şikayette bulunun.
Haber: Ezgi Acer