Son zamanlarda sahte yetkili servis şikayetleri artmaya başladı. Kendilerini yetkili servis gibi gösteren sahteciler, cihazları tamir etmeden veya parça değiştirerek mağduriyet yaratırken, bir de üstüne yüksek ücretler talep ediyor. Tüketicilerden, bu servislerin arızası olmayan üründen "anakart arızalı" gibi gerekçelerle yüksek tutarlar talep ettiği yönünde şikayetler geliyor. Kendilerini bilinen markaların yetkili servisi olarak tanıtan bu dolandırıcılar, özellikle 444'lü veya 0850'li sahte numaralar kullanarak kurumsal kimlik görüntüsü vermeye çalışıyor, internet ve sosyal medyada görünürlüklerini artırmak için reklam veriyor.

ANAKART ARIZASI YALANI

Örneğin, buzdolabı arızası için internetten bulduğu bir numarayı yetkili servis diye arayan bir tüketici, eve gelen sözde yetkililere 14 bin lira ödeme yaptığını anlattı. Tüketici, firmanın herhangi bir fatura ya da makbuz kesmediğini, buzdolabındaki arızanın da çözülmediğini vurguladı. Başka bir tüketici ise yine buzdolabı arızası için yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Buzdolabımda kompresör, drayer, sensör ve kart değişimi yapılması gerektiğini söyleyip 35 bin 608 lira tutarında ücret çıkardılar. Durum acil olduğu için kabul ettim. Cihaz eski halinden daha sorunlu bir durumda teslim edildi. Ben de hakem heyetine şikayet ettim."