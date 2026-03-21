Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle fosil yakıt fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulunması gerektiğini belirterek, vatandaşları ve şirketleri korumak için acil önlemler alınacağını duyurdu. Costa, bu kapsamda AB Komisyonu'nun üye ülkelerin farklı koşullarını dikkate alan hedefli ve geçici tedbirler hazırlayacağını belirtti. Rekabet gücünü artırmanın önem taşıdığını belirten Costa, "Bu, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kaliteli istihdam sağlamak, satın alma gücünü korumak ve mevcut jeopolitik ortamda Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak için gerekli" şeklinde konuştu.

10 ENGEL YOK OLACAK

Costa, AB liderlerinin Birliğin rekabet gücünü artırmak amacıyla tek pazarı güçlendirilmeye yönelik kapsamlı bir reform takvimi içeren planı onayladıklarını belirterek, önlemlerin 2027 sonuna kadar hayata geçirileceğini ve AB pazarındaki en kritik 10 engeli ortadan kaldıracaklarını anlattı.

Costa ayrıca, yıl sonuna kadar, AB Komisyonu'nun sunduğu ve tüm şirketlerin tek pazar genelinde faaliyet göstermesine olanak tanıyacak tek bir düzenleyici çerçeveyi onaylayacaklarını söyledi.