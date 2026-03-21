Özel okulların 2026- 2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği ücretler açıklanmaya başladı. Anaokulu yıllık eğitim ücretleri 550 bin liradan başlarken, 1.9 milyon liraya kadar çıktı. İlkokul birinci sınıf yıllık ücretleri ise 400 bin liradan başlayarak 2 milyon liraya kadar ulaştı. Bu rakamlarla, yurt dışındaki prestijli üniversitelerinden Oxford ve Cambridge'in yıllık ücretleri aşıldı. Oxford'da uluslararası öğrenciler için yıllık ücretler bölüme göre değişmekle birlikte 33 bin eurodan başlarken, Cambridge'te başlangıç fiyatı 24 bin euro... 2026- 2027 dönemi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf ücretleri şöyle sıralandı:
BIS Schools'ta okul öncesi öğrenciler için yıllık ücret yemek dahil 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 340 bin lira arasında bulunurken; bu tutar ilkokul 1. sınıf öğrenciler için 2 milyon 5 bin 500 liraya ulaştı.
İKİNCİ ZAM YOLDA
Enka Okulları, yemek dahil okul kayıt ücretini, peşin ödeme tercih edilirse anaokullarında 1 milyon 674 bin 697 lira, birinci sınıf için 1 milyon 564 bin 47 lira olarak belirledi. 10 taksitli ödeme tercih edilirse, bu rakamlar anaokulunda 1 milyon 933 bin, birinci sınıfta 1 milyon 806 bin lirayı buluyor.
Ayrıca okul, 16 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında peşin eğitim ücretlerine yüzde 8 zam yapılacağını, taksitli ücretlerde ise taksit sayısının yüzde 25'i peşin olmak şartıyla 4'e düşürüleceğini duyurdu.
TED İstanbul Koleji'nde anaokulu için 1 milyon 898 liraya kayıtlar alınırken; birinci sınıflar için 971 bin 460 lira talep ediliyor. TED Ankara Koleji'nde ise anaokulu 1 milyon 50 bin lira, ilkokul 1. sınıf 750 bin lira oldu.
BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları, anaokulu öğrencileri için 1 milyon 154 bin 545 lira talep ederken; ilkokul öğrencileri için 1 milyon 404 bin 545 lira kayıt ücreti alıyor. Bu faturaya, KDV ve 190 bin 909 liralık yemek ücreti de dahil ediliyor.
İELEV Eğitim Kurumları ise anaokulu için 1 milyon 55 bin lira, 1. sınıf öğrenciler için 1 milyon 224 bin lira öğrenim ücreti talep ediyor.
