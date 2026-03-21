Özel okulların 2026- 2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği ücretler açıklanmaya başladı. Anaokulu yıllık eğitim ücretleri 550 bin liradan başlarken, 1.9 milyon liraya kadar çıktı. İlkokul birinci sınıf yıllık ücretleri ise 400 bin liradan başlayarak 2 milyon liraya kadar ulaştı. Bu rakamlarla, yurt dışındaki prestijli üniversitelerinden Oxford ve Cambridge'in yıllık ücretleri aşıldı. Oxford'da uluslararası öğrenciler için yıllık ücretler bölüme göre değişmekle birlikte 33 bin eurodan başlarken, Cambridge'te başlangıç fiyatı 24 bin euro... 2026- 2027 dönemi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf ücretleri şöyle sıralandı:

Özel okullar Oxford'u geçti: Türkiye'de eğitim maliyeti zirvede



BIS Schools'ta okul öncesi öğrenciler için yıllık ücret yemek dahil 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 340 bin lira arasında bulunurken; bu tutar ilkokul 1. sınıf öğrenciler için 2 milyon 5 bin 500 liraya ulaştı.