1 Nisan'da 81 il merkezinde geçilecek olan 5G ile Türkiye 10 kat daha hızlı internete kavuşacak. Vatandaşlar da özellikle cep telefonlarında yüksek hızlı interneti bu tarihte kullanmaya başlayacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 1 Nisan itibarıyla geçeceği 5G öncesi cep telefonlarının mevcut durumu da gündeme geldi. Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu bulunurken, bunların yalnızca 32 milyonu 5G uyumlu. 63 milyon adet ise 4.5G ve az miktarda da 3G uyumlu telefon bulunuyor. Yani 1 Nisan'da 32 milyon cep telefonu 5G'ye geçiş yapabilecek. Bu kişilerin 5G'ye geçiş için herhangi bir şey yapmalarına gerek bulunmuyor. Telefonları baz istasyonlarından alacağı sinyal kapsamında geçiş yapacak.