1 Nisan'da 81 il merkezinde geçilecek olan 5G ile Türkiye 10 kat daha hızlı internete kavuşacak. Vatandaşlar da özellikle cep telefonlarında yüksek hızlı interneti bu tarihte kullanmaya başlayacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 1 Nisan itibarıyla geçeceği 5G öncesi cep telefonlarının mevcut durumu da gündeme geldi. Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu bulunurken, bunların yalnızca 32 milyonu 5G uyumlu. 63 milyon adet ise 4.5G ve az miktarda da 3G uyumlu telefon bulunuyor. Yani 1 Nisan'da 32 milyon cep telefonu 5G'ye geçiş yapabilecek. Bu kişilerin 5G'ye geçiş için herhangi bir şey yapmalarına gerek bulunmuyor. Telefonları baz istasyonlarından alacağı sinyal kapsamında geçiş yapacak.
KAMPANYALAR HAZIRLANDI
Türk halkının yeni teknolojiye hemen sahip olma gibi bir alışkanlığı bulunduğunu anlatan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Kemal Turnacı, bu sebeple operatörlerin 5G uyumlu cep telefonu kampanyaları hazırladığını ve uygun fiyatlarla vatandaşa telefon satılacağını söyledi. İkinci el yenilenmiş ürün piyasasında bir hareketlilik beklendiğini ama kısa vadede özellikle 4.5G'li telefonlarda bir fiyat düşüşü öngörmediklerini anlatan Turnacı, bu yıl da geçen yılki gibi 7 milyon ikinci el telefon satışı beklediklerini anlattı. Turnacı, hızlı internet ile orantılı olarak data tüketiminin de hızlı olacağını belirtirken, operatörlerin internet tarifelerini de gözden geçirmeye başladıklarını ifade etti.
Haber: Barış Şimşek