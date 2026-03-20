Bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 6.670 TL, çeyrek altın 11.830 TL, Cumhuriyet altını 46.780 TL’den satılıyor. Gram altın dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel yüzde 3,3 değer kaybederek 6 bin 624 liradan günü kapatmıştı. İşte piyasada son gelişmeler...

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 624 liradan tamamladı.

Gram altın güne yükselişle başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM YÜKSELİŞTE

Gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 780 liradan satılıyor.

Gram altın dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel yüzde 3,3 değer kaybederek 6 bin 624 liradan kapandı.

ALTIN FİYATLARI HANGİ FAKTÖRLERDEN ETKİLENİYOR?

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

PETROL FİYATLARI VE KÜRESEL ENFLASYON BASKISI

Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki şahin tutumlarının güç kazanacağı ihtimalleriyle kıymetli metallerde geri çekilmeler dikkati çekti. Söz konusu düşüşte dolar endeksindeki yükseliş ve altının alternatif maliyetinin de azalması etkili oldu.

Altının ons fiyatı 7 günlük düşüş serisinin ardından bugün yüzde 0,8 artışla 4 bin 689 dolardan işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI GERİ ÇEKİLİYOR

Altın fiyatlarındaki düşüş serisi dün 7. işlem gününü tamamladı. Dün yüzde 3,5 değer kaybıyla 4 bin 651 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 artışla 4 bin 689 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.

