Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD-İsrail ile İran arasındaki gerginlik piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 624 liradan tamamladı.

Gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 780 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI HANGİ FAKTÖRLERDEN ETKİLENİYOR?

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.