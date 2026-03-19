Körfez'de tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimalinin güçlenmesi, Irak'ın petrol ihracat stratejisinde önemli bir değişime yol açtı. Uzun süredir atıl durumda bulunan Kerkük-Ceyhan boru hattı, Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında sağlanan uzlaşının ardından yeniden devreye alındı. İlk etapta günlük 170 ila 250 bin varil petrolün Türkiye'ye taşınması planlanıyor.

ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Irak Kuzey Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, Kerkük sahalarından çıkarılan petrol, IKBY toprakları üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na sevk edilmeye başlandı. Sürecin ilk aşamasında günlük 250 bin varil kapasite öngörülürken, hattın toplam kapasitesinin 1.5 milyon varile kadar çıkabileceği belirtiliyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir TV programında, "Irak'ın günlük yaklaşık 3 milyon varil ham petrol ihracatı var. Bunun 1.5 milyon varilinin bu hat üzerinden Akdeniz çanağındaki özellikle yeni müşterilere de gitme ihtimali var. Bunu yıllardır söyledik ama şimdi belki bu söylediğimiz daha iyi anlaşılıyordur muhataplarımız tarafında" ifadelerini kullandı.



KÜRESEL EKONOMİ İÇİN 500 MİLYAR $'LIK SENARYO

FITCH Ratings Başekonomisti Brian Coulton, petroldeki fiyat artışı ve arz kısıtının uzun süre devam etmesi halinde enflasyonun keskin şekilde yükselebileceğini ve ekonomik büyümede belirgin düşüş görülebileceğini belirtti. Temel senaryolara göre petrol fiyatlarındaki bu artışın "görece kısa ömürlü" olduğunu dile getiren Coulton, "Ancak petrol fiyatlarının bir yıl 100 dolar seviyesinde kalması halinde, dört çeyrek sonunda küresel gayrisafi yurt içi hasıla yarım puan daha düşük olabilir. Bu da 500 milyar dolarlık şok anlamına gelir" dedi. Şu an için Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ekonomideki etkilerinin "büyük olasılıkla geçici" olduğunu düşündüğünü söyleyen Coulton, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması sonrası fiyatların oldukça hızlı şekilde geri düşebileceğini kaydetti.



ELEKTRİK VE GAZDAKARAR 1 NİSAN'DA

Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Gazda yeni destek programına ilişkin değerlendirmeyi nisan ayında yapabiliriz" diye konuştu. Bayraktar, İran savaşının etkilerini yorumlarken, "Doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.