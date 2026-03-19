Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği ile dezenflasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla politika araçlarının etkin şekilde uygulandığını ifade etti. Gıda arz güvenliğinin temini, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengeli seyretmesi ve spekülatif fiyat hareketlerin önlenmesi amacıyla politika araçlarının gerektiğinde etkin biçimde devreye alındığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığı, elma ve limonun İhracatı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilerek yakın takibe alındığı, büyük ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçek yağı ve yağlı tohumlar ile mercimek ihracatına halihazırda izin verilmediği kaydedildi. İthalata yönelik tedbirler de alındığı belirtilen açıklamada, "Spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir" denildi.

