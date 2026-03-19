Emekliler,dul ve yetimler için ek gelir haline gelen banka promosyonlarında bu yılla birlikte önemli hareketlilik yaşanıyor. Ocak zamlarıyla artan maaşlar kampanyalara hız verirken, taban aylık artışı da tüm emeklilere en üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma imkanı yolunu açtı. Otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeler artırılırken, sıfır faizli kredi imkanları da çoğaldı. Öyle ki; gelinen noktada bankaların promosyon kampanyalarıyla emeklilere sunulan fayda 100 bin liraya kadar çıktı. Emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül imkanı sunulurken, faizsiz kredi vb. imkanlarla tutarın sunulan avantajın daha da artırıldığı görüldü.
NİSAN ETKİSİ
Promosyonda yükseliş ivmesinin sürmesi bekleniyor. Bunun en önemli nedenini, önümüzdeki aydan itibaren yaklaşık 2 milyon emeklinin promosyon taahhüdünün sona ermesi oluşturuyor. EYT düzenlemesiyle ilk emekli aylıkları Nisan 2023'te bağlanmıştı. Dolayısıyla bu düzenlemeyle emekli olup bankadan ödeme alanlar için yeni promosyon süresi Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek. Emeklilerin yeni promosyon için kampanyaları takibe almasının, promosyona"zam"olarak yansıyacağı düşünülüyor.
YENİ PROTOKOL BEKLENTİSİ
Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması da beklentiler arasında. Mevcut protokole göre 4 maaş dilimine göre promosyon tutarları belirlenmiş durumda.
Ancak artan maaşlarla birlikte promosyonda birinci, ikinci ve üçüncü maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Üstelik yakında bir Temmuz zammı da var. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek taban promosyon tutarları güncellenmiş olacak. Bazı bankalar da rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak.
NASIL ALINIR?
Yüksek promosyon imkanlarından yararlanmak oldukça kolay. Eğer 3 yıllık taahhüt sona ermişse, aynı bankayla yeni promosyon anlaşması yapılabilir ya da maaş başka bankaya taşınabilir. Taahhüdün devam etmesi durumunda ise promosyonun kalan süresinin tutarının iade edilmesi gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse bu tutar genellikle yeni promosyondan düşülüyor. Farklı bankaya geçilecekse de iade işlemi yapılıyor. Tabii bazı bankalar daha yüksek promosyon için ek şartlar da koymuş durumda. Banka seçerken iptal durumunda nelerle karşılaşılacağına da dikkat etmek gerekiyor.