KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik ortak araştırma projelerinin destekleneceği uluslararası çağrıya yönelik başvuru süreci başladı. TÜBİTAK'tan edinilen bilgilere göre, Collective Research Networking (CORNET) 41'inci çağrısıyla, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademik ortaklarca gerçekleştirilmesi, çıktıların da birden fazla KOBİ'nin faydasına olması bekleniyor. Çağrı için 25 Mart'a kadar başvuru alınacak. Bu kapsamda, en az iki çağrı katılımcısı ülkenin yer aldığı uluslararası iş birliği projeleri desteklenebilecek. Çağrıya Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, İsviçre ve Türkiye katılım sağlayacak. Uluslararası başvurularda her ülkeden üç paydaşın projede yer alması gerekecek. Buna göre, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşları tarafından yürütülmesi şartı aranacak.

FİRMALAR KATILACAK

Proje konularının, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamakla görevli KOBİ şemsiye kuruluşları tarafından tanımlanması gerekiyor. Ayrıca başvurularda en az üç KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun yer alması zorunlu tutuluyor. Kullanıcı grubunun, proje çalışmalarını yönlendirmesi ve projenin verimliliğine katkı sunması bekleniyor.

ÜST LİMİT 180 BİN EURO

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek. Kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç olmak üzere bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı tutarı, proje başına 180 bin euroyu aşamayacak. Katkı tutarı, yürütücü kuruluş başına da yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin euroyu geçemeyecek.