Radyolar için 1-2 avro, video cihazları için 18 avro, set üstü kutuları için 7 avro bandrol ücreti tahsil edilecek.

Bandrol ücretleri ürün gruplarına göre televizyonlarda 8-80 avro, cep telefonlarında 20 avro, bilgisayarlarda 10 avro olarak belirlendi.

Yurt dışından bireysel olarak getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol ücretleri 2026 yılında değiştirilmedi ve 2019 yılındaki avro bazlı tarifeler aynen korundu.

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol ücretlerinde 2026 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

2019'DAKİ TARİFE AYNEN KORUNUYOR Karara göre bandrol ücretleri 2019 yılında belirlenen avro bazlı tarifeler üzerinden uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda, söz konusu cihazlar için belirlenen bedeller 2026 yılında da aynı şekilde geçerli olacak.

ÜRÜNLERE GÖRE BANDROL BEDELLERİ



Güncel uygulamada bandrol ücretleri ürün gruplarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre;

📌Televizyonlar için 8 ila 80 avro,

📌Radyolar için 1 ila 2 avro,

📌Video cihazları için 18 avro,

📌Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9 ila 21 avro,

📌Set üstü medya kutularıve uydu alıcıları için 7 avro,

📌Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1 ila 18 avro,

📌Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2 ila 15 avro,

📌Cep telefonlarıiçin 20 avro,

📌Bilgisayarlariçin ise 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti tahsil edilecek.