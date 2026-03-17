CANLI YAYIN
Geri

2026 Bandrol tarifesi: Hangi cihaz için kaç euro ödenecek? Telefon, PC, TV...

Yurt dışından ticari amaç dışında getirilen cep telefonu, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara uygulanan 2026 bandrol ücretleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019’dan bu yana uygulanan avro bazlı tarifenin bu yıl da aynen korunmasına karar verildi. İşte yolcu beraberinde getirilen cihazlar için ödenecek güncel bandrol bedelleri listesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Yurt dışından bireysel olarak getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol ücretleri 2026 yılında değiştirilmedi ve 2019 yılındaki avro bazlı tarifeler aynen korundu.
  • Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
  • Bandrol ücretleri ürün gruplarına göre televizyonlarda 8-80 avro, cep telefonlarında 20 avro, bilgisayarlarda 10 avro olarak belirlendi.
  • Düzenleme ticari ithalat kapsamı dışında kalan ve yolcu beraberinde getirilen elektronik ürünleri kapsıyor.
  • Radyolar için 1-2 avro, video cihazları için 18 avro, set üstü kutuları için 7 avro bandrol ücreti tahsil edilecek.

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol ücretlerinde 2026 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yurt dışından getirilen elektronik ürünlerde bandrol ücretleri 2026’da sabit kaldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

2019'DAKİ TARİFE AYNEN KORUNUYOR

Karara göre bandrol ücretleri 2019 yılında belirlenen avro bazlı tarifeler üzerinden uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda, söz konusu cihazlar için belirlenen bedeller 2026 yılında da aynı şekilde geçerli olacak.

ÜRÜNLERE GÖRE BANDROL BEDELLERİ

Güncel uygulamada bandrol ücretleri ürün gruplarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre;

📌Televizyonlar için 8 ila 80 avro,

📌Radyolar için 1 ila 2 avro,

📌Video cihazları için 18 avro,

📌Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9 ila 21 avro,

📌Set üstü medya kutularıve uydu alıcıları için 7 avro,

📌Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1 ila 18 avro,

📌Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2 ila 15 avro,

📌Cep telefonlarıiçin 20 avro,

📌Bilgisayarlariçin ise 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti tahsil edilecek.

BİREYSEL GETİRİLERDE GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu ücretler, ticari ithalat kapsamı dışında kalan ve bireysel olarak yurt dışından getirilen cihazlar için uygulanmaya devam edecek. Düzenleme, özellikle yolcu beraberinde getirilen elektronik ürünleri kapsıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler