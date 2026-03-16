Ticaret Bakanlığı 'ndan ihracatçılara yeni teşvik: Marka yatırımlarına devlet desteği "Made in Türkiye " için yeni ihracat hamlesi: Yurt dışında satın alınan markaların kira ve tanıtım giderleri devlet desteği kapsamına alındı Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir destek mekanizmasını devreye aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği'nin kapsamının genişletildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, küresel ticarette rekabetin artık yalnızca ürün üzerinden değil, marka ve pazar hakimiyeti üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilerek Türkiye'nin "Made in Türkiye" damgalı ürünlerle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle Türkiye'de üretim ve tedarik faaliyetleri bulunan firmaların yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

KATMA DEĞERLİ BÜYÜME DESTEKLENİYOR

Düzenleme kapsamında Türk şirketlerinin, halihazırda tedarikçisi oldukları müşterilerin markalarını satın alarak daha ileri entegrasyon sağlamaları da teşvik edilecek. Böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.



TÜRK MARKALARININ YURT DIŞINDAKİ GÖRÜNÜRLÜLÜĞÜ ARTIYOR

Ayrıca satın alınan markalara ilişkin birimlerin kira giderleri ile küresel bilinirliği artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenerek Türk markalarının yurt dışındaki görünürlüğünün artırılması planlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu düzenleme ile ihracatçıların yalnızca üretici değil aynı zamanda uluslararası pazarlarda markalaşmış güçlü oyuncular haline gelmesinin amaçlandığını belirtilerek; "Bu stratejik adım sayesinde şirketlerin yurt dışında satın aldıkları markalar üzerinden oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarının, "Made in Türkiye" ürünlerinin dünya pazarlarında tanıtım üssü haline gelmesi teşvik edilecek.

Düzenleme, ihracatçıların yalnızca üretici değil aynı zamanda uluslararası pazarlarda markalaşmış güçlü oyuncular olma vizyonunu desteklemektedir."ifadelerine yer verildi.