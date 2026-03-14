Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, veri temelli üretim anlayışının güçlendirilmesi ve akıllı tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla hibe programları yürütüyor. Böylece, tarımsal faaliyette bulunan üretici ve yatırımcıların teknolojik gelişmelerden etkin biçimde yararlanması sağlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'yla tarımda dijitalleşmeye katkı sağlamak üzere bilişim sistemleri ve eğitimleri konusunda yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

145 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ayrıca, rasyon optimizasyon yazılımları ile yem formülasyonunun dengeli ve veri temelli şekilde hazırlanması, yem tedarik ve satın alma süreçlerinin dijital platformlar üzerinden yönetilmesi ve ahır içi teknolojiler de hibe desteği aldı. Bu çerçevede, hayvancılık işletmelerinde üretim süreçlerinin uçtan uca izlenebilirliği, veri temelli karar alma kapasitesinin artırılması ve iş gücü verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Buna göre, Bakanlıkça, 2017'den itibaren bilişim sistemleri ve eğitimleri konusunda 362 projeye 65.3 milyon lira hibe desteği verildi. Bu desteklerle 145.6 milyon liralık yatırım faaliyete geçirilirken, istihdama da katkı sağlandı.