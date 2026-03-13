CANLI YAYIN
500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak yürüttüğü “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında evlenecek gençlere 500 bin TL tutarında geri ödemesiz çeyiz desteği sunulacak. Başvurular bugün başladı. Şartlara uygun olan çiftler TDV’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında evlenecek gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlanacak.
  • Başvurular bugün başladı ve 31 Mart 2026 tarihine kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.
  • 18-35 yaş arası, yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi, aylık geliri iki asgari ücreti geçmeyen ve ilk evliliklerini yapacak çiftler başvurabilecek.
  • Başvuru sonuçları 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak ve destekten yararlanan çiftler nikahlarını müftülüklerde kıydıracak.
  • Hayırseverler TDV'nin bagis.tdv.org sitesi üzerinden bağış yaparak projeye katkıda bulunabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, evlenecek gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlanacak. Başvurular, bugün itibarıyla başlamış olup, belirlenen şartlara uygun çiftler başvurularını TDV'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında evlenecek gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlanacak. Fotoğraf:AA

Başvuru şartları neler?

Projeye başvuracak çiftlerin:

  • 18–35 yaş arasında olması,
  • Türkiye'nin herhangi bir ilinde ikamet etmesi,
  • Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olması,
  • Aylık gelirlerinin iki asgari ücreti geçmemesi,
  • İlk evliliklerini yapacak olmaları gerekiyor.

Başvurular bugün başladı

Başvuru için son tarih ne?

Başvurular bugün başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Çiftler başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecek.

Aylık geliri iki asgari ücreti geçmeyen ve ilk evliliklerini yapacak çiftler başvurabilecek.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

Zorunlu belgeler:

  • T.C. Kimlik Kartı (ön ve arka yüz),
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  • Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi,
  • Çalışma Belgesi (sigortasız çalışanlar için),
  • İcra Dosyası Belgesi (varsa),
  • Tapu ve araç bilgileri,
  • Adli Sicil Kaydı,
  • İkametgah Belgesi,
  • 4A Hizmet Dökümü.

Opsiyonel belgeler (varsa):

  • Fakirlik Belgesi,
  • Engelli Raporu.

Hayırseverler TDV'nin bagis.tdv.org sitesi üzerinden bağış yaparak projeye katkıda bulunabilecek.

Başvuru sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.Projeden faydalanmaya hak kazanan çiftlere nikahlarını müftülüklerde kıydırmaları şartıyla 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği verilecek. Yuva kuracak gençlere destek olmak isteyen hayırseverler TDV'nin "bagis.tdv.org" sitesi üzerinden bağış yaparak projeye katkıda bulunabilecek.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

