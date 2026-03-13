Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında evlenecek gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği sağlanacak.

Başvurular bugün başladı ve 31 Mart 2026 tarihine kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.

18-35 yaş arası, yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi, aylık geliri iki asgari ücreti geçmeyen ve ilk evliliklerini yapacak çiftler başvurabilecek.