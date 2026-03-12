URFA'DA 58 YILIN EN YOĞUN KARI

Şanlıurfa'da bu yıl etkili olan kar yağışı meteoroloji kayıtlarına göre son yılların en dikkat çekici seviyesine ulaştı. Karaköprü başta olmak üzere birçok ilçede kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kentte 1968'den bu yana görülen en yoğun kar yağışı yaşandı. Normalde karın nadir görüldüğü Urfa'da günlerce yerde kalan kar örtüsü, özellikle buğday tarlaları için adeta doğal bir su deposu oluşturdu. Uzmanlar karın buğday için en değerli yağış türlerinden biri olduğunu vurguluyor. Kar yavaş eridiği için toprağa dengeli şekilde su bırakıyor ve yeraltı su rezervlerini besliyor. Bu durum özellikle kuru tarım yapılan bölgelerde verimi doğrudan etkiliyor. Benzer bir tablo Gaziantep'te de yaşandı. Meteoroloji verilerine göre şehirde 1 Ekim–Şubat döneminde metrekareye düşen yağış miktarı 165 kilogramdan 413 kilograma çıktı. Yağış miktarının iki katından fazla artması hem tarım arazilerinde hem de barajlarda ciddi rahatlama yarattı. Tarım uzmanlarına göre bu yağışlar sadece buğday için değil, arpa ve mercimek gibi diğer tahıllar için de güçlü bir üretim sezonunun kapısını aralayabilir.