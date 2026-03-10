İkinci yılın ilk altı ayında TÜFE artı yüzde 4, ikinci altı ayında TÜFE artı yüzde 3 refah payı ile ücret artışı yapılacak.

Sözleşmenin ilk yılında çalışanların ilk altı aylık brüt ücretlerine yüzde 27 artış yapılacak, ikinci altı ayda TÜFE artı yüzde 3 refah payı uygulanacak.

Türk Altın İşletmeleri ile Türkiye Maden İş Sendikasıarasında 1 Ocak 2026–31 Aralık 2027 dönemini kapsayan IX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi örnek bir uzlaşma sağlanarak imzalandı.

Hem İşletme, hem sendika hem da işçiler anlaşmadan son derece memnun kaldı.

Türk Altın İşletmelerinin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasını kapsayan ve iki yıl süreli IX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin taraflarca imzalandığı duyuruldu.

Sözleşme, çalışanların ücret artışlarının yanı sıra ikramiye düzenlemeleri ve sosyal haklara ilişkin yeni hükümleri de içeriyor.

İLK 6 AYDA YÜZDE 27 ZAM

İlk altı ayda yüzde 27 zam anlaşma kapsamında çalışanların Ocak ayı ücretlerine uygulanacak.

Buna göre sözleşmenin ilk yılında çalışanların ilk altı aylık brüt ücretlerinde yüzde 27 artış yapılacak.

Birinci yılın ikinci altı ayında ise ücret artışının TÜFE oranına ek olarak yüzde 3 refah payı ile belirleneceği açıklandı.

İKİNCİ YIL ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

İkinci yıl zamları enflasyon + refah payı olacak şekilde anlaşma sağlandı. Sözleşmenin ikinci yılı için ücret artışları enflasyon ve refah payı formülü üzerinden uygulanacak.

Bu kapsamda: İkinci yılın ilk altı ayında:

TÜFE oranı + yüzde 4 refah payı İkinci yılın ikinci altı ayında: TÜFE oranı + yüzde 3 refah payı şeklinde ücret artışı yapılacak.

İKRAMİYELER 120 GÜNE ÇIKARILDI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara ödenen ikramiyelerde de düzenlemeye gidildi.

Daha önce yıllık bazda 108 gün üzerinden hesaplanan ikramiyeler 120 güne çıkarıldı.

Bu düzenleme ile ikramiyelerde yaklaşık yüzde 2,6 oranında artış sağlandı.

SOSYAL HAKLARDA GÜNCELLEME

Sözleşme yalnızca ücret ve ikramiyelerle sınırlı kalmadı.

Yan haklarda da yüzde 99 artış sağlandı.

Yapılan ücret artışı ve yan haklara ait farklar kısa sürede çalışan hesaplarına yatırılması için çalışmalar hızla devam ediyor…