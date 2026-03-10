Yurt dışından limanlara gelen en fazla yük Rusya'dan yapılan taşımalarda, yurt dışına giden en fazla yük ise İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti.

Şubat ayında en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 349 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde limanlarda toplam 88 milyon 343 bin 147 ton yük elleçlendi ve 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner taşındı.

Şubat ayında 1 milyon 157 bin 303 TEU konteyner elleçlendi ve bu rakam 2024 yılından sonra en yüksek şubat ayı rakamı olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında Şubat 2025'te 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçlenerek şubat ayları için tüm zamanların rekoru kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024 yılından sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaştık" dedi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Ocak-Şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Şubat ayı istatistiklerini değerlendirdi.

YILIN İLK 2 AYINDA 2 MİLYON 238 BİN 224 TEU KONTEYNER ELLEÇLENDİ

Uraloğlu,"Konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024 yılından sonra en yüksek Şubat ayı rakamına ulaştık. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış anlamına geliyor." dedi.

Ocak-Şubat dönemine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla iki ayda 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner elleçlediklerini bildirdi.