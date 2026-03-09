Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan, Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Sıfır Atık Vakfı, yeni hamleler için kolları sıvadı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş; 30 Mart'ın, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlatarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, kendilerinin vizyonu ve enerjisiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

150 ÜLKEYLE İMZA

Bu yıl ilk kez haziran ayının ilk haftasında İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Ağırbaş, "Bu kapsamda yapılacak Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İstanbul Sıfır Atık Haftası sonucunda, yapacağımız iyi uygulamalarla dünyada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Haziran ayında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu kapsamında 'İstanbul Deklarasyonu'nu 150 ülkenin imzasıyla ilan edeceğiz. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı da tıpkı 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü gibi Birleşmiş Milletler'in takvimine ekleyeceğiz. Hedefimiz İstanbul'u sıfır atığın merkezi yapmak" dedi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında sahaya dokunan, toplum temelli etkili projelerini hayata geçireceklerini söyleyen Ağırbaş, şu bilgileri verdi:

ISRAFA KARŞI KAMPANYA

"COP31'de iklim değişikliği, yoksulluk, açlık ve su krizi gibi temel meseleler küresel gündeme taşınacak. Gıda israfı ise özel başlık olarak ele alınacak. Bunu konu alan bir kampanya başlatacağız. COP31 kapsamında 'İstanbul İttifakı' girişimini başlatıyoruz. Sıfır atık ve çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ortak bir platform altında koordinasyonunu sağlayacağız. Böylelikle tek bir çatı altına alarak organize olacağız. Gıda israfı odaklı kapsamlı bir vizyon belgesi hazırladık. Yakın zamanda kamuoyu ile de paylaşacağız. COP31 herkesin COP'u olmalı. Buradan çıkacak kararlar herkesin sahipleneceği kararlar olsun diye mücadele ediyoruz. Dünyadaki halkların gerçek gündemini COP31'e taşımak istiyoruz." Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde bir Girişim Sermayesi Fonu kurmayı planladıklarını kaydederek, "Eğer biz çevre odaklı girişimlerin önünü açmazsak, bu alandaki girişimler yeterince hızlı büyüyemeyecek ve piyasada, kamuda, özel sektörde hak ettiği yeri bulamayacak" diye konuştu.



74.5 MİLYON TON ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Sıfır Atık Hareketi, kurulduğu 2027 yılından bu yana Türkiye'nin çevre ve ekonomisine büyük katkı sağladı. Geri kazanım oranı yüzde 13'ten yüzde 36.08'e yükseldi. 74.5 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Geri dönüşümle ekono-miye 256 milyar lira katkı sağlandı.



GÜNDE 250 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Sıfır atık bilincini yerleştirmek için projeler yaptıklarını söyleyen Ağırbaş, "Sıfır atık müfredata girdi. Bunun yanı sıra çocuklara yönelik eğitim programları, atölyeler ve tiyatro projeleri yürütüyoruz. Vakıf bünyesinde günlük ortalama 200–250 öğrenciye sıfır atık eğitimi veriyoruz" dedi.