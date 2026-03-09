Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle Brent petrol ve ABD ham petrolü (WTI) fiyatları yüzde 25'ten fazla artarak 2022'den bu yana ilk kez 110 doların üzerine çıktı.

Fiyatlardaki hızlı yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ortadoğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle küresel piyasalarda petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Uluslararası referans kabul edilen Brent petrol ile ABD ham petrolü (WTI), pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25'ten fazla değer kazanarak 2022 yılından bu yana ilk kez 110 doların üzerine çıktı. Çatışmanın başlamasından bu yana Brent petrol yüzde 50 , WTI ise yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

'ŞOKLAR KALICI DEĞİL'

Enerji piyasalarındaki dalgalanmayı değerlendiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor."

Ekonomi yönetiminin süreci yakından izlediğini belirten Bakan Şimşek, "Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.