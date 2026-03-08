Son dönemde Türkiye ve İspanya vatandaşlarının sosyal medyada artan paylaşımlarında "dostluk" vurgusu öne çıkarken, iki ülke ilişkileri son yıllarda üst düzey temaslarla yoğunlaştı. Olumlu seyreden ilişkileri, 2025 yılında ticarette ve turizmde gelen rekorlar takip etti.

10 MİLYAR $'LIK İHRACAT

İki ülkenin ticaret hacmi 2021-2025 döneminde yüzde 29.2 yükseldi. Türkiye ile İspanya dış ticaretinde geçen yıl rekor kırıldı. Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ilk kez 10 milyar doları aşarak, 10 milyar 416 milyon 545 bin doları buldu. İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke olarak da dikkat çekti. Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısında da rekor bir artış yaşandı. Bu yılın ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24.1 artışla 24 bin 847'ye yükseldi.