Turkcell,2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlar ile 2026 yılının stratejik hedeflerini açıkladı. 2026'da yüzde 5 ile yüzde 7 aralığında gelir artışı, yüzde 40 ile yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Yıl boyunca önemli yatırımlara imza attıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir yılı, öngörülerimizin de üzerinde güçlü sonuçlarla tamamladık.

5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. 2026'da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla 5G ile ülkemizde 'Hız Yılını' başlatacağız. Ülkemizin dijital altyapısına yönelik yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Ezgi Acer