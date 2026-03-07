ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası başlayan küresel petrol krizinin etkilerinden vatandaşın en az seviyede etkilenmesi için devreye alınan eşel mobil sistemi, zamlara kalkan olmaya devam ediyor. Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için eşel mobil sistemi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 Mart'tan geçerli olmak üzere devreye alınmıştı. ÖTV muafiyeti 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşti ve ilk etapta motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edildi. Akaryakıttaki artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanan sistem kapsamında dün bir kez daha ÖTV'den feragat edildi.

İlk uygulamada motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edildi



İKİNCİ KEZ DEVREDE

Dün gece benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılandı. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş oldu. Motorine ise toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılandı ve vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1,14 TL oldu.

Sistem ile benzinde hâlâ olası 10,9, motorinde ise 2.71 TL'ye kadar artış ÖTV'den karşılanabilecek. Akaryakıt üzerindeki ÖTV tamamen sıfırlandığında ise gelmesi gereken zam ne ise olduğu gibi fiyatlara yansıyacak.





PETROLDEKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 16 OLDU

BRENT petrolün varil fiyatı, önceki gün akşam saatlerinde 85,82 dolara kadar yükseldi ve yaklaşık 21 ayın zirvesini gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,41 dolardan alıcı buldu. Brent petrol dün 83,5 dolar seviyelerine çekilse de İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonunun etkisiyle varil fiyatı son 1 haftada yaklaşık yüzde 16 yükseldi.

Haber Barış Şimşek