Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14.5 reel artışla 242.2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 20.2'lik reel artışla 99.4 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yıllık bazda 200 baz puan iyileşerek yüzde 41 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine geldi. Son 4 yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025'i 75.8 milyar TL'lik yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi.

Türk Telekom’un 2025 geliri 242 milyar TL’yi aştı ( Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)



NET KAR 23 MİLYAR TL

Yıl boyunca mobil abone sayısını 4.1 milyon artırarak 31.5 milyona ulaştıran ve böylelikle 2025 yılını tarihi en yüksek net abone kazanımı ile tamamlayan Türk Telekom, mobil pazarda üçüncü çeyrek itibarıyla ikinci sıraya yükseldi. 2025 yılında Türk Telekom'un net kârı yüzde 107.6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2026 yılında operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 aralığında büyüme öngörüyor; konsolide FAVÖK marjının yüzde 41-42 bandında, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 33-34 aralığında gerçekleşmesini hedefliyor.