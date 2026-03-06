Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14.5 reel artışla 242.2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 20.2'lik reel artışla 99.4 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yıllık bazda 200 baz puan iyileşerek yüzde 41 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine geldi. Son 4 yıldır sektörün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2025'i 75.8 milyar TL'lik yatırım performansıyla tamamlayarak bu alandaki güçlü konumunu devam ettirdi.
NET KAR 23 MİLYAR TL
Yıl boyunca mobil abone sayısını 4.1 milyon artırarak 31.5 milyona ulaştıran ve böylelikle 2025 yılını tarihi en yüksek net abone kazanımı ile tamamlayan Türk Telekom, mobil pazarda üçüncü çeyrek itibarıyla ikinci sıraya yükseldi. 2025 yılında Türk Telekom'un net kârı yüzde 107.6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2026 yılında operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 aralığında büyüme öngörüyor; konsolide FAVÖK marjının yüzde 41-42 bandında, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 33-34 aralığında gerçekleşmesini hedefliyor.
2025 DÖNÜM NOKTASI
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2025'in hem Türk Telekom hem de sektör açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sabit hat imtiyaz sözleşmemizi başarıyla uzatarak şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejilerini güvence altına alırken, Türkiye'de yaşanan dijital dönüşümün sürekliliğini sağlamış olduk. 5G ihalesinde mobil iş kolumuzu üstün müşteri deneyiminin bir sonraki evresine taşıyacak değerli frekansları elde ettik. Artan network kalitemiz ve müşteri deneyimi odaklı çalışmalarımızın sonucu olarak mobil abone pazar payımızda süregelen yükseliş ile sektördeki sıralamayı değiştirdik ve ikinciliğe yükseldik. 2026'da abonelerimize 5G sinyalini ulaştıracak, hızlanan eve kadar fiber yatırımlarımız sayesinde Türkiye'nin dijital geleceğine aynı disiplin ve kararlılıkla katkı sunmaya devam edeceğiz."
KAPSAYICI 5G DENEYİMİ
Ebubekir Şahin, fiberdeki liderliğin ve mobilde yakalanan ivmenin, 5G ile birlikte toplumsal faydayı daha geniş kesimlere ulaştırma hedefinin temelini oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"1 Nisan'da hayatımıza 5G'nin getireceği fırsatlar, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzu yeni bir boyuta taşımamızı sağlayacak. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora, kültür-sanattan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. İştiraklerimiz, 5G alanında yetkin mühendislerimiz ve milli sorumluluk anlayışımızla, herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmayı hedefliyoruz."