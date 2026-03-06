CANLI YAYIN
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hazırladığı yeni düzenlemeye göre, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam edecek. Bu tutarı aşan kısım ise sigorta primine tabi olacak. Düzenleme, yemek kartı, kupon, çek, fatura karşılığı hizmet veya nakit ödeme gibi tüm yemek yardımı yöntemlerini kapsayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.

SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

