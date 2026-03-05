GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin ardından gübre satışlarının aksamadığını belirterek, "Tarım Kredi ortaklarının ve diğer çiftçilerimizin, üreticilerimizin ihtiyacı olan gübreler için ilkbahar dönemini planladık. Çiftçilerimizden endişeye kapılmamalarını rica ediyorum." dedi.

GÜBRETAŞ'tan ʺgübre satışını durdurmadık, çiftçiler endişeye kapılmasınʺ açıklaması. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonrası küresel ticaretin ana geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda riskler artarken İran donanması gerilimin ardından boğazdan geçişlerin kapatıldığını duyurdu.

Bölgede artan jeopolitik riskler, gübre ham maddeleri ve tarım ürünlerinin taşınmasında gecikmelere yol açarken özellikle fosfat ve potasyum gibi kritik girdilerin tedarikinde aksamalara neden olabiliyor.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Onkun, son gelişmelerin gübre üretimini ve tedarikini nasıl etkileyeceğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yılı aşkın tecrübeye sahip GÜBRETAŞ'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin katı ve kimyevi gübre ile ilgili tek tedarikçisi konumunda olduğunu, çiftçilerin ihtiyacı olan gübrelerin üretimini, tedarikini ve dağıtımını yaptığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1598 kooperatif ve 1 milyondan fazla çiftçi üyesi olduğunu dile getiren Onkun, GÜBRETAŞ'ın, bu çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak üretmek, tedarik etmek ve onlara ulaştırmak için çalıştığını anlattı.

Son zamanlarda Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelere işaret eden Onkun, dünyanın ihtiyacı olan enerji ve ham maddenin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını, bu durumun hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkilediğini bildirdi.

Onkun, "GÜBRETAŞ, durum böyle olsa dahi yıllara sari tecrübesiyle başta Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının ve çiftçilerinin ihtiyacı olan gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak yönünde planlaması, programı var ve bunu da yürütüyor."diye konuştu.

Son günlerde gübre satışlarıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayıldığına işaret eden Onkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Kredi Kooperatifleri satışları durdurdu, çiftçinin ihtiyacı olan gübreleri vermiyor' diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru bir söylem değildir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre satışları hiçbir zaman durdurulmamıştır. Aksine gübre satışlarımız yılbaşından bu yana geçen 2025'in aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstermiştir. Sadece stoklarımızın etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerimizin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübrelere ulaşabilmeleri için birtakım tedbirler alınmıştır. "