Yerel Kalkınma Hamlesi’nde başvurular başladı! 301 milyon TL’ye kadar destek

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2026 başvuru süreci bugün başlıyor. Başvurular, 15 Mayıs tarihine kadar sürecek. Programın, üretimi teşvik etmesi, yeni istihdam alanları oluşturması ve yerelden başlayan kalkınma zincirini tüm Türkiye'ye yayması öngörülüyor. Programın detayları şöyle:

1- Teşvik Programı neden ve hangi hedefle devreye alınıyor?

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla uygulamaya konuluyor. Programla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

2- Kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamayacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuru yapabilecek. Program başvuruları, internet adresi üzerinden alınmaya başlanacak.

3- Hangi sektörler ve yatırım alanları teşvik kapsamında?

Asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, yaşlı bakım merkezi gibi yatırım konuları teşvik kapsamına alındı. Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek.

4-Yatırımcılara hangi destekler sunuluyor?

Yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler sunulması öngörülüyor. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak.