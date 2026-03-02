Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İran’daki gelişmeleri değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkat çekerek, "Komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içerisine sürüklendiği ve bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Onun için Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım.

Ekonomik olarak, savunma olarak, siyasi olarak güçlü olmamız lazım" dedi. Ankara'da bir iftar programına katılan Bayraktan şunları söyledi: 'Güçlü olmanın iki unsuru var; bir; güçlü bir lidere ihtiyacımız var. İki; birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.Hamdolsun güçlü bir liderimiz var." Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Eğer biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman, ülkemiz bu bölgede ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİNE ÖNCELİK

Elektrik ve doğal gaz faturalarında sağlanan devlet desteğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Şimdi yeni dönemde diyoruz ki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı daha çok destekleyelim. Hatta nakdi destekleyelim ve hesaplarına belli miktar bir parayı kış aylarında yatıralım. Hali, vakti yerinde olan, buna ihtiyacı olmayanları bu işten çıkarıp gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim" dedi.