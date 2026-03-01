Engelli ve eski hükümlüler için 735 bin TL'ye kadar hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için verilecek hibe desteğinin 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Başvurular, 13 Mart tarihinde sona erecek. Işıkhan, hibe desteği miktarlarını şu şekilde açıkladı: "Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz." Işıkhan, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

