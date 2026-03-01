Cevdet Yılmaz’dan ekonomi değerlendirmesi: Milli gelir 1.5 trilyon doları aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede milli gelirin 1.5 trilyon doların üzerine çıktığını, 1.6 trilyon dolara yakın bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi. Kişi başına düşen gelirin 17 bin doların üzerinde olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın 16. büyük ekonomisi olduk" dedi. Elazığ'da iş dünyasıyla bir araya gelen Yılmaz, geçen yıl turizm gelirlerinin 65 milyar doları aştığını, toplam hizmet ihracatının 122- 123 milyar dolara ulaştığını aktardı.





400 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Geçen yıl ihracatın 396 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Yılmaz, bu yıl hedefin 400 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Küresel ölçekte pandeminin etkilerine rağmen Türkiye'nin 2020-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 büyüdüğünü belirten Yılmaz, dünya ortalamasının ise yüzde 2.5 seviyesinde kaldığını söyledi. Sosyal konut seferberliğiyle konut ve kira fiyatlarının düşürülmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Disiplinli para ve maliye politikalarıyla birlikte arz yönlü politikaları uygulamaya devam edeceğiz. 2026 daha iyi bir yıl olacak" diye konuştu.