Küresel Fintek pazarı 2025’te küllerinden doğdu: Yatırımlar 116 milyar dolara ulaştı

Dünya genelinde finansal teknolojileri (fintek) ekosistemi, son üç yıldır süregelen durgunluk ve gerileme dönemini geride bırakarak 2025 yılında güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Özellikle yılın ikinci yarısında ivme kazanan piyasada, sadece son altı ayda 56.3 milyar dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Yatırımların coğrafi dağılımına bakıldığında, Amerika kıtasının küresel pastadan en büyük payı aldığı görülüyor. 116 milyar dolarlık yatırımın yarısından fazlası, yani 66.5 milyar doları bu bölgede gerçekleşti. EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi 29.2 milyar dolarlık yatırımla ikinci sırada yer alırken; ASPAC (Asya-Pasifik) bölgesi 9.3 milyar dolarlık daha mütevazı hacimde kaldı.

İKİ ANA ODAK NOKTASI

2025 yılı, teknolojik dikeyde iki ana odak noktasının yükselişine sahne oldu: Dijital varlıklar ve yapay zekâ öne çıktı. Dijital varlıklarda regülasyonların netleşmesiyle birlikte bu alan adeta bir sıçrama yılı yaşadı ve yatırımlar bir önceki yılki 11.2 milyar dolardan 19.1 milyar dolara yükseldi. ABD, AB ve Birleşik Krallık'taki yasal düzenlemeler, kurumsal yatırımcının güvenini tazeledi. Yapay zekâ teknolojisi operasyonel verimlilik ve karar destek süreçlerine odaklanan yapay zekâ tabanlı fintekler, 16.8 milyar dolar yatırım alarak işlem hacminde rekor seviyelere yaklaştı. Sektörde işlem sayısı 1.183'ten 1.334'e çıkarak bu alandaki hareketliliğin altını çizdi.

GELECEĞİN FİNANSAL ALTYAPISI

Raporun en dikkat çekici verilerinden biri, yatırım hacmi artarken işlem sayısının son sekiz yılın en düşük seviyesi olan 4.719'a gerilemesi oldu. KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, rapor verilerini değerlendirirken finteklerin artık geleneksel sistemlerin bir alternatifi değil, bizzat "geleceğin finansal altyapısı" haline geldiğini vurguladı. Cantürk'e göre, dijital varlıkların regülasyonlarla korunması ve yapay zekânın sadece verimlilik için değil stratejik kararlar için de kullanılması, 2026 ve sonrasındaki büyümenin ana yakıtı olacak.