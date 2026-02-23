ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ bir ilke imza attı

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, kırılmayan reyting rekorunu kırdı. Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusıu Afra Saraçoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Dizi hakkında konuşan oyuncu, "Dizi çok güzel ilerliyor, her bölüm adeta tür değiştiriyor. Dışarıdan gelen güzel tepkiler bizi çok mutu ediyor" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partneri Kenan İmirzalıoğlu ile uyumu sorulduğunda ise "Valla her şey çok iyi, bunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

