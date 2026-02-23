Çalışanın rızası olmadan 'uyuşturucu ve psikolojik' testler zorla yapılamaz

İşveren, işyeri kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek gibi meşru amaçlarla test yaptırabilir İŞVEREN ŞÜPHELENİRSE TEST YAPTIRABİLİR Mİ? 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi ile çalışanın, uyuşturucu madde veya alkol kullanarak iş yerine geldiği yönünde bir şüphe var ise veya çalışan işyerinde bu maddeleri kullanırken yakalanmış ise işverenler tarafından çalışanlara alkol ve uyuşturucu testi yaptırabilir. Ancak işveren, işyeri kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek gibi meşru amaçlarla test yaptırabilir. Ancak burada işverenin amacının meşru olması önemli. Ayrıca işveren bu yetkisini keyfi bir şekilde de kullanamaz.

Çalışanlarla imzalanan bireysel iş sözleşmelerine de testlere ilişkin hükümler dahil ediliyor SÖZLEŞMEYE TEST ŞARTI KONULABİLİR Mİ? İşverenlerin, uyuşturucu başta olmak üzere teste tabi olacak işçileri, testlerin türünü iş sözleşmeleri kapsamına dahil etmesi günümüzde yaygınlaşıyor. Çalışanlarla imzalanan bireysel iş sözleşmelerine de testlere ilişkin hükümler dahil ediliyor. Ancak, işverenin çalışanı test hakkında detaylı bilgi vermesi ve işçinin de kabul etmesi gerekiyor. İşçi sözleşmeyi kabul ettiği andan itibaren açık rızasını da vermiş oluyor.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, işverenler tarafından çalışan ve çalışan adaylarına uyuşturucu, alkol, kişilik testi yapılması veya psikolojik veri sonuçlarının işlenebilmesi ancak açık rızaya bağlı ÇALIŞANIN RIZASI ŞART MI? Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, işverenler tarafından çalışan ve çalışan adaylarına uyuşturucu, alkol, kişilik testi yapılması veya psikolojik veri sonuçlarının işlenebilmesi ancak açık rızaya bağlı. Bu nedenle işverenler, çalışan ve çalışan adaylarını kişilik testinin yöntemi, amacı ve kapsamı hakkında önceden detaylı olarak aydınlatmalı ve çalışan/ çalışan adaylarının açık rızalarını almalı.

Çalışan/çalışan adaylarının uyuşturucu ve psikoteknik testlerin yapılmasını reddetme hakları bulunuyor ÇALIŞAN TEST TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? Çalışan/çalışan adaylarının uyuşturucu ve psikoteknik testlerin yapılmasını reddetme hakları bulunuyor. Test yapılmasına olur verilmez ise işverenler tarafından çalışan adaylarına bu testler zorla yapılamaz. Ancak işverenler bu testi yaptırmayanları işe başlatmadan kaçınabilir.