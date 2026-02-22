Bakanlıktan yetkisiz döviz satışına kilit: 859 işletme faaliyetten men edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. 2018’den bu yana 859 iş yerinin faaliyeti durdurulurken yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için başsavcılıklara bildirim yapıldı. Sadece 2025’te 147 işletmeye işlem uygulanırken 108 milyon liralık ceza süreci başlatıldı. Bakanlık, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde risk odaklı denetimleri yoğunlaştırırken, ihbarlar e-Devlet üzerinden de alınmaya başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız şekilde döviz alım satımı yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, 2018 yılından bu yana 859 iş yerinin faaliyetini geçici ya da kalıcı olarak durdururken, bu işletmeler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası uygulanması için bildirimde bulundu.
LİSANSSIZ İŞLEMLERE ÇİFT YAPTIRIM
Mevzuata göre döviz alım satımı yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş döviz büroları aracılığıyla yapılabiliyor. Kamuoyunda yaygın kanaatin aksine kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri işletmelerin döviz alım satım yetkisi bulunmuyor.
2018 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeler kapsamında, yetkisiz faaliyet tespit edilen iş yerlerine iki ayrı yaptırım uygulanıyor. Buna göre Bakanlık, işletmelerin faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduruyor; ayrıca idari para cezası verilmesi amacıyla cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuyor.
BÜYÜK ŞEHİRLER VE TURİZM BÖLGELERİ MERCEK ALTINDA
Denetimlerde özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu büyük şehirler ile turistik bölgelerdeki işletmelerin öne çıktığı belirlendi. 2018'den bu yana 859 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası için işlem başlatıldı.
Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyetinin durdurulduğu, yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için de süreç başlatıldığı bildirildi.
Bu yıl için idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor. Ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.
İHBARLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vatandaş ihbarlarına da ağırlık veriliyor. CİMER ve diğer başvuru kanallarının yanı sıra, e-Devlet kapısında oluşturulan "Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu" bölümü aracılığıyla ihbarların doğrudan ve hızlı şekilde iletilmesi sağlanıyor.
RİSK ODAKLI EYLEM PLANI DEVREDE
Bakanlık, Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Risk bazlı hazırlanan plan çerçevesinde; nüfus yoğunluğu, ticaret ve turizm hacmi, riskli sektörler, sektörel kayıtlar ve geçmiş yaptırımlar gibi kriterler analizlere dahil edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yetkisiz işletmelere yönelik çalışmaların öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurguladı. Şimşek, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde riskli mükelleflerin tespitine yönelik veri analizlerinin sürdüğünü belirtti.
Şimşek, denetimlerin özellikle büyük şehirler, ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ve riskli sektörlerde yoğunlaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Denetim planlarının oluşturulmasında sahada ve dijital mecralarda yapılan ön araştırmalar da büyük rol oynuyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak bu yıl da yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik planlı ve risk odaklı denetimleri artıracak ve etkin şekilde sürdüreceğiz, bu alandaki mücadele kararlılıkla devam edecek."