Bakanlıktan yetkisiz döviz satışına kilit: 859 işletme faaliyetten men edildi

Vatandaşların yetkisiz döviz alım satımını ihbar edebilmesi için e-Devlet üzerinden yeni bir başvuru kanalı oluşturuldu.

Denetimler, ticaret ve turizmin yoğun olduğu büyük şehirler ile turistik bölgelerdeki işletmeler üzerinde yoğunlaştırıldı.

Bakanlık, aynı dönemde bu işletmeler hakkında cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası işlemi başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018'den bu yana lisanssız döviz alım satımı yapan 859 iş yerinin faaliyetini durdurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız şekilde döviz alım satımı yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, 2018 yılından bu yana 859 iş yerinin faaliyetini geçici ya da kalıcı olarak durdururken, bu işletmeler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası uygulanması için bildirimde bulundu.

2018 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeler kapsamında, yetkisiz faaliyet tespit edilen iş yerlerine iki ayrı yaptırım uygulanıyor. Buna göre Bakanlık, işletmelerin faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduruyor; ayrıca idari para cezası verilmesi amacıyla cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuyor.

Mevzuata göre döviz alım satımı yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş döviz büroları aracılığıyla yapılabiliyor. Kamuoyunda yaygın kanaatin aksine kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri işletmelerin döviz alım satım yetkisi bulunmuyor.

BÜYÜK ŞEHİRLER VE TURİZM BÖLGELERİ MERCEK ALTINDA

Denetimlerde özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu büyük şehirler ile turistik bölgelerdeki işletmelerin öne çıktığı belirlendi. 2018'den bu yana 859 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası için işlem başlatıldı.

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyetinin durdurulduğu, yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için de süreç başlatıldığı bildirildi.

Bu yıl için idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor. Ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.