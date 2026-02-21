Komisyoncu çiftçinin emeğine çöktü: 60 bin TL ile milyonluk vurgun

Tüccar ve komisyoncular belediyeye 60 bin TL teminat yatırarak hal girişi alıyor, ardından 60 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboluyor.

Muğla Seydikemer Kumluova mahallesinde bu yıl vurguncu tüccar ve komisyoncular çiftçilere 13 milyon TL'lik zarar verdirdi.

Küresel iklim değişikliğine bağlı don, aşırı yağışlar, sel gibi olaylarla mücadele eden çiftçiler son dönemde bir de vurguncularla boğuşuyor. Yıllarca çiftçinin emeğini sömüren, tarladaki ürünün fiyatını üçe beşe katlayıp rafa getiren tüccar ve komisyoncular artık işi vurgunculuğa döktü. Öyle ki bir il ya da ilçenin haline girmek için büyükşehir belediyesine 60 bin TL'lik teminat yatıran sözde komisyoncu ya da tüccarlar, 60 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboluyor.

YASA ACİL ÇIKMALI

SABAH'tan Betül Alakent'in haberine gçöre, bu sorunun yıllardır devam ettiğinin altını çizen çiftçiler,"Ancak son dönemde çok ciddi artış söz konusu. 10 yıldır Hal Yasası'nı bekliyoruz. Bir türlü çıkaramadılar. Bu yasa çıkarsa hem tarladan sofraya fiyat artışı frenlenir hem de dolandırıcılara geçit verilmez. Hal Yasası'nın bir an önce çıkması lazım yoksa çiftçi bitme noktasına geldi"şeklinde konuştular.