Elektrikli araçta beklenen düzenleme yapıldı: Hızlı ve yavaş şarjda tek fiyat dönemi

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale getirilecek.

Şarj ağı işletmecileri AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteleri için ayrı ayrı olmak üzere tek fiyat belirlemekle yükümlü tutuldu.

Elektrikli araç şarj hizmeti piyasasında rekabeti artırmak ve altyapının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde esnek fiyatlandırma imkânı sağlayacak olan düzenlemeler kabul edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı.

Şarj ağı işletmecileri artık AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteleri için ayrı ayrı olmak üzere tek fiyat belirlemekle yükümlü tutuldu (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Şarj ağı işletmecileri artık AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteleri için ayrı ayrı olmak üzere tek fiyat belirlemekle yükümlü tutuldu. Böylece elektrikli araç kullanıcıları karmaşık tarife yapıları yerine daha net, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücret yapısıyla karşılaşacak.