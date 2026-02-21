Aidata bank: Zamlar yüzde 50'yi buldu

Ülkemizde kredi kartı sayısı 143 milyona ulaşırken, aidatlı kartlarda yeni tarifeler belli oldu. Ocak ve Şubat ayı ekstrelerine yansıtılan yıllık kart aidatlarına şikayet yağdı. Bir tüketici 3 bin lira limitli kredi kartına bin 107 lira aidat yansıtıldığından dert yanarken; başka bir tüketici ise kartını kullanmaya başlayalı henüz 1 yıl olmadığını vurgulayarak, "Ekstreme 2 bin 136 lira tutarında aidat yansıtıldığını gördüm. İade istedim ama herhangi bir çözüm sunulmadı" dedi.

Ocak ve Şubat ayı ekstrelerine yansıtılan yıllık kart aidatlarına şikayet yağdı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

'PAZARLIĞA OTURUN'

TAKVİM'den Ezgi Acer'in haberine göre, bankaların müşterilerine aidatlı kartların yanı sıra aidat alınmayan 'yalın kart' alternatifi de sunmak durumunda olduğunu belirten Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz,"Fakat bankalar buna pek fazla uymuyor. Bu sebeple tüketici tercih ederse bankadan yalın kart talep edebilir. Aidatlı kart kullanmayı tercih ederse de fahiş bir ücret ile karşılaşması durumunda biz öncelikle banka ile pazarlığa oturulmasını öneriyoruz. Bankalardan ödenen aidatın iadesini talep edebilirler. Buradan bir sonuç çıkmazsa tüketici hakem heyetine başvurulabilir"dedi. Ayrıca aidatların BDDK'nın belirlediği kriterlere göre düzenlendiğini söyleyen Deniz, "Bilançolara bakıyoruz ve bankaların faaliyet dışı gelirlerinin, faaliyet gelirlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Aidatın da içinde olduğu bu kalemler ana faaliyet gruplarından daha fazla kazandırıyor. Aidatlı kartlar, taksit ve puan gibi avantajlar hariç yalın karttan çok da farklı değil. Aksine bütçede disiplini sağlaması açısından daha da avantajlı buluyorum" diye konuştu.