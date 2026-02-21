Aidata bank: Zamlar yüzde 50'yi buldu
Yeni yılla birlikte kredi kartı aidatları da ekstrelere yansıdı, vatandaştan şikayet yağdı. Uzmanlar, yüzde 50’ye varan artış olduğunu, ortalama aidatın bin-3 bin lira aralığına çıktığını belirtti, iade yollarını anlattı...
Ülkemizde kredi kartı sayısı 143 milyona ulaşırken, aidatlı kartlarda yeni tarifeler belli oldu. Ocak ve Şubat ayı ekstrelerine yansıtılan yıllık kart aidatlarına şikayet yağdı. Bir tüketici 3 bin lira limitli kredi kartına bin 107 lira aidat yansıtıldığından dert yanarken; başka bir tüketici ise kartını kullanmaya başlayalı henüz 1 yıl olmadığını vurgulayarak, "Ekstreme 2 bin 136 lira tutarında aidat yansıtıldığını gördüm. İade istedim ama herhangi bir çözüm sunulmadı"dedi.
'PAZARLIĞA OTURUN'
TAKVİM'den Ezgi Acer'in haberine göre, bankaların müşterilerine aidatlı kartların yanı sıra aidat alınmayan 'yalın kart' alternatifi de sunmak durumunda olduğunu belirten Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz,"Fakat bankalar buna pek fazla uymuyor. Bu sebeple tüketici tercih ederse bankadan yalın kart talep edebilir. Aidatlı kart kullanmayı tercih ederse de fahiş bir ücret ile karşılaşması durumunda biz öncelikle banka ile pazarlığa oturulmasını öneriyoruz. Bankalardan ödenen aidatın iadesini talep edebilirler. Buradan bir sonuç çıkmazsa tüketici hakem heyetine başvurulabilir"dedi. Ayrıca aidatların BDDK'nın belirlediği kriterlere göre düzenlendiğini söyleyen Deniz, "Bilançolara bakıyoruz ve bankaların faaliyet dışı gelirlerinin, faaliyet gelirlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Aidatın da içinde olduğu bu kalemler ana faaliyet gruplarından daha fazla kazandırıyor. Aidatlı kartlar, taksit ve puan gibi avantajlar hariç yalın karttan çok da farklı değil. Aksine bütçede disiplini sağlaması açısından daha da avantajlı buluyorum" diye konuştu.
YÜZDE 50'YE VARAN ARTIŞ
Aidatlara ilişkin çok fazla şikayet aldıklarını dile getiren Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise"Kart aidatının tamamen kalkmasını talep ediyoruz. Bankaların bunu gelir kapısı olarak görmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu. Tüketicileri, özellikle yılın ilk aylarında ekstrelerini kontrol etmeleri konusunda uyaran Küçük, şöyle devam etti: "Bu yıl kredi kartı aidatlarında ortalama yüzde 30-40 civarında artış gözlemledik. Bu zamlar yüzde 50'lere kadar varıyor. Bize gelen şikayetlerde minimum bin lira civarında talep edilen aidatlar, kartların özelliklerine göre 3 bin liraya kadar çıkıyor."
HAKEM HEYETİNEBAŞVURUN
Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazmanız gerekiyor. Ardından tüketici hakem heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile süreç tamamlanıyor.
'ÜST SINIR GETİRİLMELİ'
TÜKONFEDBaşkan Vekili Avukat İbrahim Güllü de "Sözleşmede yazması kart aidatı alınması hakkını doğurmaz. Banka ile tüketici arasında imzalanan bankacılık müşteri sözleşmesinde açıkça belirtilmiş olsa da kart aidatının mutlaka alınacağı anlamını taşımaz"dedi. Güllü, yasal çerçeveyi şöyle sıraladı:
Bankanın finansal tüketiciden herhangi bir ücret tahsil edilebilmesi için tüketicinin işlem öncesinde açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması zorunludur.
Yasal mevzuat gereği bankanın tüketiciyi bilgilendirdiği ve aidatsız kart seçeneğini sunduğunu banka ispatlamalıdır.
Herhangi bir ücret artışı uygulanmadan en az 30 gün önce e-posta, SMS ya da telefon yoluyla müşteriye haber verilmesi zorunludur. Tüketici, 15 gün içinde üründen vazgeçme hakkına sahiptir. 180 günden fazla kullanılmayan hareketsiz kartlardan aidat alınamayacağını belirten Güllü, "BDDK, aidatlar için doğrudan bir üst limit belirlememiş olsa da ücretlerin fahiş olmaması için denetim yapıyor. BDDK, yalnızca genel ücret politikalarını denetliyor. Böyle olunca bankalar aidatlara aşırı artışlar yapıyor. BDDK'nın kart aidatlarına bir üst sınır koyması gerekir"dedi.