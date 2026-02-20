Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma: 2 milyar dolarlık GES yatırımı için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşması kapsamında Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kuracağını belirterek, "Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral, ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak." dedi.

Toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımına yönelik imzaların, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ardından ikinci önemli adım olduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının en büyüklerinden biri olacak bu proje sayesinde aynı zamanda ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız."ifadesini kullandı.

Bayraktar, yapay zeka çağında ülkelerin en önemli rekabet avantajının güçlü elektrik altyapıları olacağını, bu kapsamda elektrik üretim, iletim ve dağıtımında yeni enerji mimarisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak,"Dünyada geçtiğimiz yıl enerjide yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımın 3'te 2'lik kısmı temiz enerji teknolojilerine yapıldı. Ülkemizde de son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzün yüzde 62'si yani 76 bin megavatı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Güneş ve rüzgarda neredeyse 0 olan kurulu gücümüzü 40 bin megavatın üzerine çıkardık." diye konuştu.