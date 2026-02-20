Fırsatçılara 506 milyonluk tokat! Ramazan öncesi bakanlıktan sıkı denetim

Ramazan öncesi fırsatçılara göz açtırılmadı. Ticaret Bakanlığı, yılbaşından beri 48 bin 122 firma ve 5.7 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde 29 bin 626 firmanın denetlendiği, yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edildiği ve 80 milyon lira ceza uygulandığı aktarıldı.

FAHİŞ FİYATA CEZA

Tüketicilerin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında da denetimlerin sürdüğüne dikkat çekilerek, "Bu kapsamda yılın ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye 237.7 milyon lira ceza uygulanmıştır. Ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34.4 milyon, ürün güvenliği denetimlerinde de 2.4 milyon lira ceza işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi. Açıklamada, fahiş fiyat alanında 174.3 milyon, kuyumculukta 1.1 milyon, emlakta 7.5 milyon ve otomotivde 158 bin lira ceza uygulandığı ifade edildi.