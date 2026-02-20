BES'e gençlik aşısı: 1.6 milyon katılımcı 98.5 milyar TL birikim
18 yaş altı 1.6 milyonu aşkın çocuk ve genç, Bireysel Emeklilik Sistemi’yle tasarrufa erken başladı. Toplam birikimleri 80.8 milyar lirayı geçerken, devlet de onların birikimine 17.6 milyar lirayı aşkın katkı yaptı...
ÜlkemizdeBireysel Emeklilik Sistemi (BES), tasarruf sahiplerinin gözde yatırım araçları arasında olmayı sürdürüyor.
YAŞ GRUBUNA GÖRE BES
(Rapor tarihi itibarıyla)
|Yaş
|Katılımcı sayısı
|Fon tutarı (TL)
|Devlet katkısı (TL)
|0 yaş
|22.884
|322.919.866
|65.179.169
|1 yaş
|52.181
|1.387.474.761
|325.386.729
|2 yaş
|74.756
|2.647.520.533
|614.468.673
|3 yaş
|91.842
|3.878.051.852
|871.993.509
|4 yaş
|102.257
|4.873.745.633
|1.080.168.708
|5 yaş
|99.272
|4.652.942.152
|1.029.172.746
|6 yaş
|102.552
|4.733.453.548
|1.053.628.182
|7 yaş
|103.880
|4.852.423.954
|1.067.433.608
|8 yaş
|104.512
|4.870.027.174
|1.077.819.294
|9 yaş
|102.343
|4.931.081.772
|1.086.785.472
|10 yaş
|99.777
|4.897.355.135
|1.060.827.029
|11 yaş
|95.902
|4.758.407.844
|1.043.731.296
|12 yaş
|89.018
|4.537.018.952
|986.358.082
|13 yaş
|84.233
|4.442.822.698
|953.808.785
|14 yaş
|79.230
|4.101.052.592
|874.110.178
|15 yaş
|77.085
|4.085.537.719
|875.143.741
|16 yaş
|74.805
|3.917.923.106
|831.734.085
|17 yaş
|73.066
|3.874.179.895
|814.303.476
|18 yaş
|129.620
|9.120.385.489
|1.922.559.445
|Toplam
|1.659.215
|80.884.324.675
|17.634.612.207
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre; gönüllü BES katılımcı sayısı 10 milyon 186 bini aştı. Devlet katkısı ile birlikte BES fonlarının toplam tutarı ise 2 trilyon 478 milyar lirayı aştı. BES'teki büyümede önemli bir katkı da gençlerden geldi. BES, giderek daha fazla gencin ilgi odağı haline dönüştü.
DOĞUMLA BAŞLIYOR
Temmuz 2021'de devreye giren 18 yaş altı BES uygulaması büyük ilgi gördü, aradan geçen 4.5 yılı aşkın süreçte 1.6 milyondan fazla çocuk sisteme girerek, tasarrufa başladı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM), açıkladığı son verilere göre, BES sistemine giren gençlerin sayısı 1 milyon 659 bini aştı. 18 yaş altı katılımcıların sözleşme adedi ise 1 milyon 917 bine ulaştı.
Sözleşme yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 162 bin 434 ile sıfır yaşta görüldü. 113 bin 886 ile 1 yaş, 103 bin 927 kişiyle 2 yaş ve 103 bin 398 kişiyle 6 yaş takip etti. Rapor tarihi itibarıyla bakıldığında da katılımcıların 104 bin 512'sinin 8 yaş, 103 bin 880'inin 7 yaş, 102 bin 552'sinin 6 yaş grubunda olduğu görülüyor. 18 yaşından önce sisteme girmiş ama şu an 18 yaş ve üstünde bulunan katılımcı sayısı da 129 bin 620 kişi...
100 MİLYARA YAKLAŞTI
BES sisteminde 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 98.5 milyar liraya ulaştı. Fon tutarının 80 milyar 884 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 634 milyon lirayı buldu.