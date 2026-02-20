BES'e gençlik aşısı: 1.6 milyon katılımcı 98.5 milyar TL birikim

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre; gönüllü BES katılımcı sayısı 10 milyon 186 bini aştı. Devlet katkısı ile birlikte BES fonlarının toplam tutarı ise 2 trilyon 478 milyar lirayı aştı. BES'teki büyümede önemli bir katkı da gençlerden geldi. BES, giderek daha fazla gencin ilgi odağı haline dönüştü.

Sözleşme yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 162 bin 434 ile sıfır yaşta görüldü. 113 bin 886 ile 1 yaş, 103 bin 927 kişiyle 2 yaş ve 103 bin 398 kişiyle 6 yaş takip etti. Rapor tarihi itibarıyla bakıldığında da katılımcıların 104 bin 512'sinin 8 yaş, 103 bin 880'inin 7 yaş, 102 bin 552'sinin 6 yaş grubunda olduğu görülüyor. 18 yaşından önce sisteme girmiş ama şu an 18 yaş ve üstünde bulunan katılımcı sayısı da 129 bin 620 kişi...