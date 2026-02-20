100 bin gence yapay zeka hamlesi! GENÇ2030 ile dijital atılım başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca başlatılan GENÇ2030 projesi ile 15-25 yaş arası gençlerin yapay zekayı etkin kullanabilmesi sağlanacak. Projedeki etkinliklere 10 bin 718 genç katılırken, 2030 yılına kadar yapay zeka girişimcisi genç sayısının 100 bine ulaşması hedefleniyor...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. GENÇ 2030 (Geleceğin Nesli Çalışmaları) projesi ile de 15-25 yaş arası gençlere yapay zekayı (YZ) etkin kullanabilmeleri için imkan sağlanacak. Yani 100 bin gence yapay zeka girişimcisi olma yolu açılacak.
Proje, gençlerin dijital çağa donanımlı bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla başlatıldı. Bu kapsamda inovasyon, bilim ve teknoloji yolculuğu yapay zeka odağında bir üst seviyeye taşınacak.
GENÇLERE BÜYÜK DESTEK
Proje ile gençlerin YZ'yi etkin ve etik şekilde kullanmalarını sağlamak, algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek ve kendi YZ projelerini hayata geçirebilecekleri bir platform sunmak amaçlanıyor. Bu sayede, gençlerin teknolojinin tüketicisi olmanın ötesine geçmesi, geleceğin üreticileri ve yön vericileri haline gelmesi sağlanacak.
BİRÇOK BAŞLIKTA ETKİNLİK YAPILDI
Projede Türkiye genelinde, 93 atölye sorumlusu, 527 gönüllü eğitmen aktif olarak yer alırken, 81 ilde bin 112 faaliyet gerçekleştirildi. Proje etkinliklerine 10 bin 718 genç aktif olarak katıldı. Proje ile yürütülen faaliyetler kapsamında YZ farkındalığı, dijital yetkinlikler, üretken yapay zeka uygulamaları, etik kullanım ve proje geliştirme başlıklarına yer verildi.
Haber: Mehmet Fahri Özkan