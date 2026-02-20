100 bin gence yapay zeka hamlesi! GENÇ2030 ile dijital atılım başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. GENÇ 2030 (Geleceğin Nesli Çalışmaları) projesi ile de 15-25 yaş arası gençlere yapay zekayı (YZ) etkin kullanabilmeleri için imkan sağlanacak. Yani 100 bin gence yapay zeka girişimcisi olma yolu açılacak.

GENÇ 2030 ile dijital atılım başlıyor. (Görseller AA'dan alınmıştır) Proje, gençlerin dijital çağa donanımlı bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla başlatıldı. Bu kapsamda inovasyon, bilim ve teknoloji yolculuğu yapay zeka odağında bir üst seviyeye taşınacak.