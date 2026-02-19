Ziraat Bankası'ndan tarihi rekor! 8.5 trilyonluk dev bilanço

Ziraat Bankası, 2025 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8.5 trilyon lira seviyesine ulaştırırken, özkaynaklarında sağladığı yüzde 55 büyümeyle finansal yapısını koruduğunu açıkladı. 2025'te bankanın bilanço büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise 218 milyar doların üzerine çıktı. Banka, geçen yıl sonunda 161 milyar lira net kâr elde etti. Bu kapsamda bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdi kredilerdeki yüzde 48'lik artışla 4.2 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerde yüzde 51 artışla 1.6 trilyon liraya yükselerek, toplam 5.8 trilyon lirayı aştı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025'in küresel ölçekte belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrettiği bir yıl olmasına rağmen, bankanın sektör liderliğini daha da pekiştirdiği bir yıl olduğunu belirtti.

'HEDEF BÖLGE LİDERİ OLMAK'

Çakar, "Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeye devam ederken, yurt dışı yapılanmamızı da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, yalnızca Türkiye'de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat'i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız" dedi.



TARIMA830 MİLYAR TL

Banka,tarım kredilerinin 830 milyar lirayı aştığını kaydetti. KOBİ'lerin finansmanına özel önem veren banka, KGF, İGE ve KOSGEB iş birlikleri, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklar ve sektörel ihtiyaçlara uygun finansman paketleriyle esnafa, üretici ve ihracatçı firmalara uygun koşullarda destek sağlamayı sürdürdüğünü açıkladı