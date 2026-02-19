Ramazan’da fırsatçılara geçit yok! Bakanlıktan fiyatlara sıkı denetim başladı

Ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Ticaret Bakanlığı, bu denetimleri Ramazan ayında da artırarak devam ettirecek.

SERVİS ÜCRETİ YOK

Mağduriyet oluşturacak her türlü durumun önüne geçilerek özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşım noktasında piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle gerekli yaptırımlar uygulanacak. Temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri denetimlerinde işletmeler, fiyat etiketinde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça gösterilip gösterilmediği yönünden inceleniyor. Ayrıca lokanta, restoran gibi işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin iş yeri girişinde ve hizmet sunulan masalarda bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin incelemeler yapılıyor. İftar menülerinde kapsama dahil ürünler ile ek ücretlerin açıkça belirtilmesi isteniyor. İlan edilen fiyat ile tahsil edilen tutar arasında fark varsa, tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. Servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret talep edilmemesi de denetim başlıkları arasında yer alıyor.

RAMAZAN BEREKETİ

Bugün başlayan Ramazan ayı çarşı-pazara hareket getirdi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden kahvaltılıklar, hurma ve temel gıda maddelerine yönelik alışverişlerde artış yaşandı. Marketler, aktarlar ve gıda işletmelerinde artan yoğunluk dikkat çekti. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların semtlerindeki esnaftan alışveriş yapmalarının önemine işaret ederek, "korsan" satıcılar tarafından "hakiki" vurgusuyla satılan ürünlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.