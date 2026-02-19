Emlak Konut'tan "Hoş geldin evim" kampanyası: 3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz model

Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.

Kampanya kapsamında yüzde 26'ya varan indirim, yüzde 12 avantaj ve taksitlere 3 yıl sonra başlama imkânı sunan üç farklı ödeme modeliyle ev sahibi olmak isteyenlere esnek finansman seçenekleri sağlanıyor.

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı hayata geçirdi

Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

KAMPANYA 19 ŞUBAT – 18 MART 2026 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı.