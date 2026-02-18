TOKİ 62 ilde 242 bin konutun kurasını tamamladı! Hedef 500 bin konut
Yüzyılın Projesi kapsamında dün de Konya ve Sakarya’da kuralar çekildi. 500 bin konutun neredeyse yarısının, 242 bin 889’unun hak sahibi belirlenmiş oldu. Bakan Kurum, inşaatların bitmesiyle ev fiyatlarının ve kiraların düşeceğine dikkat çekti. Ayrıca kentsel dönüşümde bir dizi önemli değişiklik yapıldı, kurallar değişti. Yenilikleri değerlendiren uzmanlar, dönüşüm sürecinin hızlanacağı, şeffaflığın artacağı, tıkanıklıkların aşılacağı görüşünde.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Geride kalan 7 haftada 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken, önceki gün Eskişehir ve Karaman'da, dün de Konya ve Sakarya'da kuralar çekildi. Böylece 62 ilde 242 bin 889 konut için kura çekimleri tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun neredeyse yarısının hak sahibi belirlenmiş oldu.
FİYATLAR DÜŞECEK
Konya'da 15 bin 200 sosyal konutun ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. etabındaki 568 dükkanın kura çekim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya'mıza verdiğimiz iki büyük sözü, iki büyük hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Konya'nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvalarımızın kuralarını çekiyoruz. 2 bin 548 dükkan ve işyeriyle, Konya tarihinin en büyük projesinin, her noktasında uygulanan Sıfır Atık konseptiyle dünyaya örnek olacak Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin kura coşkusunu yaşıyoruz" dedi. Konya'nın 14 ilçesine 2.5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla 16 millet bahçesinin kazandırıldığını belirten Bakan Kurum, yeni konutlarla birlikte kurulacak mahalle konaklarıyla mahalle kültürünün de yeniden canlandırılacağının altını çizdi. Bakan Kurum, yeni konutların inşasının tamamlanmasıyla birlikte kentte konut kira ve satış tutarlarının da düşeceğine işaret etti.
312 BİN 290'A ÇIKACAK
Kura takvimine göre; bugün Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, yarın Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat'ta Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890 ve 21 Şubat'ta Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
'HUZUR BULAN ŞEHİRLER İNŞA ETTİK'
"Milletimizle omuz omuza verdik, 'asrın dayanışması'nı sözde değil sahada gösterdik"diyen Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan asrın inşa seferberliği ile ilgili, "Dünyada eşi benzeri az görülen bir hızla yeniden inşayı başlattık. 200 bin mimarımız, mühendisimiz, işçimizin alın teriyle, gece gündüz demeden çalıştık; rekor sürede büyük bir onurla tam 455 bin yeni yuvamızı tamamladık. Biz bu süreçte sadece bina yükseltmedik. Bir şehrin ruhunu, bir mahallenin sesini, bir çocuğun yarınını yeniden kurduk. Parklarıyla nefes alan, meydanlarıyla buluşan, millet bahçeleriyle yeşeren; okullarıyla geleceğe yürüyen, camileriyle huzur bulan şehirlerimizi milletimizle birlikte inşa ettik. Altyapısıyla güvenli, üstyapısıyla güçlü bir hayatı ayağa kaldırdık"şeklinde konuştu.