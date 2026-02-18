İstanbul Havalimanı zirvede: Günde ortalama 1500 uçuş

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2025 yılına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı üst üste 4'üncü yıl birinci sırada yer almayı başardı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 355 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye, hava ulaşımında artık sadece transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldi. Günlük ortalama uçuş sayısı Kovid- 19 salgınından önceki döneme göre Türkiye'de yüzde 20 arttı" dedi. Ulaşım sektörüne yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini söyleyen Uraloğlu, "Özellikle hava yolu sektöründeki şirketlerimiz, dünya havacılığına yön verir hale geldi. Ulaşımın tüm modlarında yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

THY UÇUŞ SAYISINDA 3'ÜNCÜ

İstanbul Havalimanı'nın önemine işaret eden Uraloğlu, "Günlük ortalama bin 491 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanımız, Avrupa'da üst üste 4'üncü yıl birinci olarak listedeki yerini korudu. Küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise dünya genelinde 7'nci sırada" ifadesini kullandı. Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 hava yolu işletmesi arasında THY'nin de geçen yıl günlük ortalama bin 559 uçuşla 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Pegasus Havayolları'nın 11'inci olduğunu kaydetti.

Amsterdam Havalimanı, Londra Heathrow, Paris CDG ve Frankfurt Havalimanı'nın önünde yer alan İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üst üste 4'üncü yıl birinci oldu.