BDDK düzenlemesi sonrası dikkat: Kullanılmayan kredi kartlarının limitinizi sınırlayabilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine sınırlandırma getireceği açıklamasının ardından vatandaşın gündemine kredi kartı limitleri oturdu. Birçok kişi kart limitlerini araştırırken bu süreçte başka bir sorun ortaya çıktı. Öyle ki, sizden habersiz verilen kredi kartları, toplam kart limitlerinizi bloke etmiş olabilir. Yani siz toplam kredi kartı limitinizi 100 bin TL olarak bilirken, sizin adınıza kayıtlı kredi kartlarının toplam limiti 1 milyon TL'yi bulmuş olabilir. Hal böyle olunca aktif kullandığınız kredi kartınızda limit artırım talebiniz limitleriniz dolu olduğu gerekçesiyle ret yiyebilir.

Sizden habersiz verilen kredi kartları, toplam kart limitlerinizi bloke etmiş olabilir (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

BİR DÖNEM KREDİ ÇEKEN...

Peki, bu nasıl oluyor? Örneğin 10 yıl önce bir bankadan ihtiyaç kredisi kullandınız. Bu banka size krediyle birlikte kredi kartı da verdi. Ancak siz bu kredi kartını hiç aktifleştirmediniz ve kullanmadınız. Kredinizin ödemesi bittikten sonra da bankadaki hesabınızı kapattınız. Ancak kredi kartınız kapanmadığı için bu kart hala açık durumda. Banka da otomatik limit artırımına gittiği için yıllar içinde sizin haberinizin olmadığı kredi kartınızın limiti de yükselmiş. İşte bu durum sizin halihazırda aktif olarak kullandığınız kredi kartı limitini de etkiliyor. Kullandığınız kredi kartınızın limitini artırmak isterseniz eliniz boş dönebilirsiniz.

ESKİ MAAŞ MÜŞTERİSİ

Bu duruma benzer bir süreci eski maaş müşterisi olduğunuz bankayla da yaşayabilirsiniz. Örneğin bir dönem X bankasının maaş müşterisi oldunuz. Ya iş değiştirdiniz ya da kurumunuz başka bankayla anlaştı. Bir dönem maaş müşterisi olduğunuz için adınıza tanımlı kredi kartını hiç kullanmasanız dahi eğer o kartı kapatmadıysanız kartınız aktif olarak devam ediyor. Bu da mevcut kullandığınız kredi kartı limitlerinizi sınırlandırıyor.