Tapu sorunu çözüme kavuşacak: Mülkiyet anlaşmazlıklarına neşter!

Hızlı Özet Göster AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, orman vasfını yitirmiş ancak hâlâ ormanlık alan olarak görünen ve 2B statüsünde olmayan arazilerdeki tapu sorunlarının çözümü için TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere imzaya açıldı.

Düzenleme kapsamında orman kadastrosundan çıkarılacak araziler genel kadastroya alınacak ve Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin illeri en yoğun etkilenecek.

Teklifle Orman Genel Müdürlüğü'ndeki orman arazileri ile DSİ Genel Müdürlüğü kontrolündeki su yapıları ve çevresindeki alanların hukuki statüsü netleştirilecek.

Düzenlemenin 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması bekleniyor.

Kadastro hatası ile ormanlık alanda gösterilen yerleşim yerleri, imar planına alınmış fakat orman şerhi bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizlik giderilecek.

2B statüsünde de olmayan arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümü için yeni bir düzenleme hazırlanıyor (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) TEKLİF HAZIRLANDI TAKVİM'den Burcu Şen'in haberine göre, AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif yasalaşırsa hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunları ortadan kalkacak. Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen, bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.